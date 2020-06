Bag ved Danni Olsen i minigraveren og Micki Nielsen ses de kæmpe ruller med kabler, der bruges på en samlet strækning på to en halv kilometer. Fotos: Dorte Rye Silbo

Opgradering af nettet gør strømmen stærkere

Mange bække små gør en stor å. Kan det have noget med Baltic Pipe gasrørsledningen at gøre? Eller er det måske fjernvarme, der arbejdes med langs Susåstien?

Er man bare det mindste nysgerrig, og har en interesse for sit lokalområde, er det værd at vide.

I begyndelsen af Susåstien fra Vestre Ringvej har man i længere tid skullet spadsere over store jernplader.

De er nemlig i gang med at trække en to en halv kilometer lang og 50 kV forsyningslinje mellem Maglemølle og Ydernæs.

- Det er en opgradering af el-nettet for at gøre det stærkere, fortæller Danni Olsen, der er søn af entreprenøren fra Nakskov og tovholder på projektet i Næstved.

Han sidder i en minigraver, der bliver brugt som et trækspil til de kæmpe kabler. Imens er Micki Nielsen i gang med at trække en wire ud af røret til kablet.

Modtagelsen af kablet lige nu foregår 45 meter derfra på transformersta­tionen i rundkørslen ved Industrivej. Her er Tommy Blæsbjerg i gang med et andet trækspil.

Der er tale om en styret underboring, hvor kablerne til sidst bliver samlet under jorden i fire muffegrave. Entreprenøren har forsøgt, at undgå for meget gravearbejde.