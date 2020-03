Man skal tænke sig godt om, inden man som pårørende besøger familie og venner på hospitalet. Foto: Jan Jensen

Opfordring til pårørende: Minimer besøg på hospitalerne

Ugeavisen Næstved - 12. marts 2020 kl. 10:36 Af Jan Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bedsteforældre må ikke bruges til at passe børn, der ikke skal i skole eller daginstitution. Det er indlysende, ligesom alle skal tænke sig godt om, inden de besøger familien på et plejehjem eller på sygehuset. Region Sjællands opfordring er klar: Antallet af besøg på de danske sygehuse skal minimeres mest muligt for at mindske risikoen for smitte med coronavirus.

Pårørende og gæster til patienter på alle landets hospitaler minimerer deres besøg så meget som muligt - og måske helt undlader at komme på besøg. Hvis man alligevel vælger at tage på besøg, så opfordrer regionerne til, at man tænker over, hvor mange man møder op.

Baggrunden for opfordringen er, at patienter, der er indlagt på hospitalet allerede, er syge og svækkede. Og derfor er det vigtigt at gøre alt for ikke at udsætte den patientgruppe for smitterisiko. På hospitalernes fødegange henstilles til, at kun den allernærmeste familie kommer på besøg.