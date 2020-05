Opera ved Susåen sidste år blev en stor succes. I år flyttes koncerten til selve Bredstræde-parkeringen, men der bliver stadig mulighed for at se med gratis fra det grønne område - hvis og såfremt myndighederne tillader det. Foto: Per Witt

Opera på Bredstræde: Der satses på to koncerter

Virtuelle koncerter kan aldrig måle sig med de virkelige og helt fysiske livekoncerter. Mens det stadig er et åbent spørgsmål, hvor mange der fremover kan samles ude og inde, er NEMF (Næstved Early Music Festival) begyndt at tænke afstand og hygiejne ind i musikken.

- Mens Stockholm Early Music Festival har udskudt den årlige juni-festival, så har Boston Early Music Festival foreløbig suspenderet billetsalget. Men vi håber stadig på at kunne afvikle de planlagte sæsonkoncerter til efteråret, siger Peter Stevnhoved, formand for NEMF.

I år holdes den på selve Bredstræde, og det vil koste enten 50 eller 100 kroner - henholdsvis for en plads på lægterne eller for en stol.

Stadig gratis pladser

NEMF's bestyrelse overvejer at lave koncerten to gange i løbet af eftermiddagen, sådan at flere får mulighed for at opleve koncerten tæt på scenen.