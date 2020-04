Se billedserie Mellemtrinet har biologi med Michael Straarup, der er lærer og naturvejleder på Tappernøje Dagskole. Der arbejdes denne dag med jordens hældning, som overføres fra en globus til en appelsin.

Online-glæde blandt elever

Ugeavisen Næstved - 16. april 2020 kl. 09:11 Af Dorte Rye Silbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Længslen var enorm blandt elever og lærere på Tappernøje Dagskole, men en videohilsen gjorde underværker inden skolen åbnede onsdag.

De 28 ansatte på Tappernøje Dagskole savnede eleverne og deres fælles hverdag. Men de fik en god idé til at normalisere forholdet, og det er der taget rigtig godt imod.

Alle 22 elever modtog forleden en hilsen online fra hele staben af lærere, administration, pædagoger, chauffører, behandlere, køkkenpersonale samt øvrige ansatte. De stod frem på en video med klip fra hver deres hverdag - hjemme i denne coronatid - med søde og kærlige hilsner til skolens elever.

- Vi savner alle eleverne og vores fælles hverdag. Derfor valgte vi at sende en video til vores elever, fortæller Sune Havlykke, der er skoleleder på Tappernøje Dagskole.

Videoen vakte stor opsigt blandt børnene og flere meldte tilbage at de var rigtig glade for den. Et klip fra videoen kan ses på sn.dk.

- En pædagog fra et opholdssted har fortalt, at en elev både grinede og fik tårer i øjnene over skolens kreative indslag, oplyser Sune Havlykke.

- Det er en god idé med videoen for at bevare den distancerede situation, og vise at vi tænker på dem, og glæder os til at komme i gang igen. Det er sårbare børn og unge, som er grundskole elever fra 0.-10. klasse vi har på skolen. Størstedelen af børnene kommer fra opholdssteder og plejefamilier, men også fra biologiske familier.

Fokus på eleven - En af vores grundlæggende funktioner er at bevare den relation, som vi har opbygget. Der blandt andet gør, at de bliver motiveret til at komme i skole. Det er børn, der har mødt masser af modstand og nederlag i deres liv.

- Hvis relationen ikke er der, har man ikke noget at hænge sit krav op på. Vi møder eleverne i børnehøjde og skræddersyr undervisningen efter deres behov modsat folkeskolen, hvor det efter min mening er eleven, der skal passe til skolen, tilføjer skolelederen.

Tappernøje Dagskole har i skrivende stund været lukket ned i fire uger, men de har bevaret kontakten via ugentlige samtaler og video-møder, hvor elever og lærere har talt sammen om opgaver, og hvordan det går i hjemmet.