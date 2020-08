Se billedserie Michael Sølberg (tv) bliver stævneleder i DM 5-kegler for seniorer. Han ses sammen med de to lokale stjerner - Jeppe Kjølby og Jonas Søndergaard (th) som forhåbentlig kan gøre det godt i DM for juniorer 28.-30. august. Privatfoto

Næstved Billard Klub er vært ved to DM finaler

Ugeavisen Næstved - 27. august 2020 kl. 06:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I dagene 28.-30. august gælder det DM i keglebillard for juniorer og 4.-6. september kommer seniorerne til Herlufmagle i DM 5-kegler billard. Det er over 15 år siden, der sidst har været et så stort arrangement. Derfor er det med en vis portion stolthed, at Næstved Billard Klub er blevet udvalgt til at holde to store mesterskaber i rap.

- Vi er blevet spurgt af unionen, og det har noget at gøre med vores gode faciliteter. Vores lokaler er sat i stand, og vi har to nye keglebillardborde. Muligheden for at overnatte i Herlufmaglehallen spiller også ind, siger Mick Jørgensen, formand for Næstved Billard Klub.

Mærk Næstved Mick Jørgensen har sat sit præg på klubben de seneste 20 år. Så mange år har han siddet i bestyrelsen. De seneste 10 år har han været formand.

Han er glad for, at Den Danske Billard Union har fået øjnene op for standarden i lokalerne på Helgesvej 36 i Herlufmagle, men det kræver også sponsorer.

- Da Mærk Næstved meldte sig på banen kunne vi sige ja tak. Deres støtte er afgørende, og heldigvis har andre sponsorer også meldt sig, siger Mick Jørgensen.

Mange frivillige hænder Det ene af de to mesterskabet skulle være holdt i pinsen, men coronaen satte en stopper for det, og nu bliver der billard to weekender i træk.

Klubben har fået styr på det meste, og det har krævet godt 20 frivillige. Næstved Billard Klub har 70 medlemmer, og der er brug for familier og venners hjælp for at få det hele til at løbe rundt.

Der bliver rejst et stort telt i haven. På den måde skabes den fornødne plads - både i forhold til coronaen og når det gælder en "players lounge", hvor dommere og spillere kan opholde sig mellem kampene.

Lokale DM-drenge DM for juniorer holdes 28., 29. og 30 august og borgmester Carsten Rasmussen åbner filalerne for juniorer 28. august kl. 10.45.

Der spilles i keglebillard, 3-bande carambole og 5-kegler over de tre dage.

Tre spillere blander i DM-feltet. Det Jeppe Kjølby i keglebillard og 3-bande. Keglebillard er det, han satser mest på. Jonas Søndergaard spiller keglebillard og 5-kegler. Sidstnævnte er hans foretrukne.

Endelig er der Christian Larsen der er med i 3-bande carambole.

- De får kamp til stregen, for der kommer blandt andre Lukas Mortensen BK Fluen i Århus. Han er forsvarende sølvvinder i Europamesterskabet for 5-kegler. Vores tre spillere skal se om de kan vinde over ham. Det bliver spændende, lyder det fra Mick Jørgensen.

Tilgang til klubben Der er 11 juniorer med til DM. Der er 16 seniorer, der stiller op 4., 5. og 6 september, hvor formand for Kultur- og Demokratiudvalget Linda Frederiksen åbner stævnet 4. september kl. 9.45

Desværre har Næstved Billard Klub ingen seniorer, der har kvalificeret sig til DM 5-kegler.

- Det er selvfølgelig lidt ærgerligt, men vi er nu mest glade for at der kan komme fokus på sporten og på faktum, at vi kan samle de bedste af de bedste til et DM i Næstved, siger Mick Jørgensen.

Et stort stævne er med til at lokke flere til at få smag for billard. Den senere tid har Næstved Billard Klub faktisk mærket en øget interesse og en lille tilgang.