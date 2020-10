Via en QR-kode på Næssis postkasse ved Sjølundstårnet kan børn som noget nyt hilse på deres store idol på en video. Privatfoto

Næssi: Kom og læg en tegning i min postkasse...

Når børn lægger tegninger i Næssis postkasse ved Sjølundstårnet kan de samtidig hilse på Næssi via en video.

Hidtil har Næstveds børn haft lidt svært ved at møde Næssi, hvor han bor på Sjølundsbakken. Enten var han faldet i dyb søvn i sin hule under tårnet, eller også var han ude at lege med sin ven Ulla Abdulla.