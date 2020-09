Se billedserie Peter Andersens mindesten er med sine 50x30 cm. let at overse, hvilket den tilsyneladende også bliver af de fleste. Foto: MLR

Mysteriet om Peter Andersens mindesten

Ugeavisen Næstved - 10. september 2020

Ude hvor Karrebæk fjord møder indsejlingen til kanalen ind til Næstved ligger sejlklubben Næstved Sejlklub Kanalhavnen. Her er en smuk udsigt til Gavnø og længere ude Karrebæk med sin karakteristiske bakke med den hvide stenkirke og sorte træmølle.

Her ligger, underligt inde­klemt, mellem en hæk og en bænk med borde, en lille, let overseelig mindesten. Den er bevokset med lav, der gør det lidt svært at læse teksten som lyder: "Minde for Peter Andersen født 20/7 1902 Faldt i den amerikanske hær 4/8 1944 i Frankrig".

Ingen kender til mindestenen Da avisen besøger stedet, taler vi med en mand, der ofte kommer herude for at nyde udsigten og se Mette Pan og andre fartøjer passere. Da vi spørger, om han kender noget til historien bag mindestenen, fortæller han, at han aldrig har set den, selvom vi står få meter derfra.

Ingen spor i kirkebøgerne Hos arkivar på Næstved arkiverne, Emilie Eskelund, er der heller ikke meget hjælp at hente. Hun fortæller nemlig at Peter Andersen ikke findes i kirkebøgerne for Næstved, sådan som man ellers kunne have formodet.

- Men der var 800 danske søfolk, der deltog i invasionen af Normandiet i 1944 (...) så mon ikke han var en af dem?, tilføjer hun.

Invasionen fandt dog sted i juni måned det år, men Andersen kan måske være blevet såret ved slaget og først død senere. Men hvis han ikke findes i kirkebøgerne for Næstved, hvorfor er hans mindesten så placeret hér?

Det kan der naturligvis være mange grunde til. Han kan eksempelvis være født et andet sted og siden have fået en tilknytning til Næstved-egnen. Der er heller ikke noget i inskriptionen, der som sådan siger at han var sømand, men stenens beliggenhed kan være én indikator.

Danske søfolk i allieret tjeneste

I øvrigt gik hele 6.000 danske søfolk i allieret tjeneste, da store dele af handelsflåden blev afskåret fra Danmark ved besættelsen 9. april 1940.

Dermed kom danske søfolk bl.a. til at deltage i den livsvigtige konvojsejlads mellem Storbritannien og USA og i forskellige krigshandlinger. Af dem deltog 800 af dem ved D-dag i Normandiet. I alt mistede 2.200 danske søfolk livet i allieret tjeneste under krigen i følge mindelunden.dk.

Peter Andersen kan derfor med en vis sandsynlighed have været en af dem.

Hvem ved mere? Så sent som august 2017 blev et nyt mindesmærke for krigssejlerne indviet af Hendes Majestæt Dronning Margrethe i Mindelunden.

Hidtil var det kun modstandsfolk, der blev mindet her. Mindesmærket er udført af Per Arnoldi og er uden navne på enkeltpersoner.

Så her finder vi heller ikke spor af Peter Andersen.

Sporet på Peter Andersen er altså ind til videre endt blindt for os.

Vi overvejer om vi skal gå videre i sagen. Derfor vil avisen gerne i kontakt med læsere, evt. efterkommere, der ved noget om mindestenen eller den person, den er sat til minde for. Skriv gerne til redak­tion.ugeavisen@sn.dk

MLR