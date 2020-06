Sådan ser det ud - set lidt fra oven gennem zoomobjektivet på Robert Fischers Nikon kamera. Avisens luftfotograf har fanget Herlufsholm Multibane som passager i et privatfly, og han blev selv forundret over, hvor farverigt og kunstfærdigt projektet er - set fra luften. Foto: Picasa

Send til din ven. X Artiklen: Multibane streger op til den store indvielse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Multibane streger op til den store indvielse

Ugeavisen Næstved - 04. juni 2020 kl. 13:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Multibane Der er allerede fuld gang i aktiviteterne. Om formiddagen kommer børn fra institutionerne og sidst på eftermiddagen summer det med aktiviteter som floorball, håndbold og gymnastikhold der benytter den spritnye multibane på Herlufsholm Idrætscenter.

- Området er jo også åbent for offentligheden, og vi har også gamle militærdrenge, der kommer forbi for at konkurrere, siger leder af idrætscentret Philip Green.

Multibanen har nemlig en miniudgave af en øvelsesbane, som soldaterne kender så godt. Den er lavet sådan, at man kan dyste to og to.

Indvielse 19. juni

Det var meningen, at det nye anlæg skulle have været klar til brug og indvielse i forbindelse med Skole OL 14. maj. Men OL blev aflyst, og når det nu skulle være sådan, var det også fint nok, idet opførelsen af multibanen løb ind i de første forsinkelser allerede i januar, hvor regnen væltede ned.

Nu er tidsplanen ændret. Indvielsen bliver fredag 19. juni kl. 15, og her ventes det, at de sidste detaljer også er på plads: - Der mangler faktisk kun stregerne til opdeling af anlægget. Det er et tysk firma, der står for det, og da de ikke har kunnet komme ind i landet, er det ikke lavet endnu, siger Philip Green.

Glad for projektet

Centerchefen glæder sig til at se mange mennesker til indvielsen, hvor kultur og demokratiudvalgets formand Linda Frederiksen skal klippe snoren i samarbejde med formanden for Herlufsholm Idrætscenter Hans Nicolaisen.

Philip Green er glad for resultatet af det 9.6 millioner kroners kostbare projekt. Det har været stærkt kritiseret af HG's fodboldafdeling, men nu står det der - på den fremtrædende placering, hvor mange vigtige fodboldkampe blev spillet.

Nye løbebaner

Multibanen er for alle, der er vilde med fodbold, basketball, håndbold, crossfit, beachvolley og ikke mindst atletik. Den gamle 400 meter rundstrækning er renoveret og har fået ny coating.

Det er ikke en ny bane, men Philip Green hæfter sig ved, at de fleste er meget tilfredse med at løbe på den.

- Der er også lavet en 60 og 80 meter bane på tværs i anlægget, og det skaber mulighed for at lave vendinger, når vi igen skal holde Stafet For Livet, siger Philip Green.

n