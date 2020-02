Se billedserie Kirsten Lykke har haft et langt liv som aktiv håndboldspiller og træner. Nu træner hun selv og har de seneste otte år været formand for Idræt og Samvær.

Send til din ven. X Artiklen: Motion og samvær for fuld tryk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Motion og samvær for fuld tryk

Ugeavisen Næstved - 19. februar 2020 kl. 14:05 Af Per Witt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sveden løber, mens der bøjes og strækkes knogler, sener og muskler til den store guldmedalje og i et højt humør til gymnastik i Hal 1 i Herlufsholm Hallen i Næstved. Samtidig er mange hoppet i vandet for at svømme et flercifret antal baner i svømmehallen ikke langt derfra.

Det sørger idrætsforeningen Idræt og Samvær for kan lade sig gøre for især den ældre generation.

For kroppen skal holdes ved lige - måske især når man er kommet op i alderen. Og det bliver den helt sikkert for de glade motionister i foreningen Idræt og Samvær, som nu har eksisteret i 40 år. Jubilæet holdes ved en intern fest for medlemmerne lørdag 22. februar.

Hvor skal man ellers træne - Vi er en forening der i høj grad har en berettigelse. Det kan vores 400 aktive medlemmer skrive under på og berette om, siger 77-årige Kirsten Lykke, der har være foreningens formand siden 2012.

For, som hun understreger: hvor kan man ellers gå hen som efterlønner, kontanthjælpsmodtager, arbejdsløs, skifteholdsarbejder eller førtidspensionist, hvis man gerne vil holde kroppen i gang med lidt sport eller motion sammen med ligesindede til en deltagerpris der er til at betale.

- Vi tilbyder alle ugens hverdage i Herlufsholm Idrætscenter svømning, badminton, gymnastik, linedans, vandgymnastik, bordtennis, dart og senest også yoga, som der er stor tilslutning til, siger formand i foreningen Kirsten Lykke. I 1960´erne var hun selv stjerne-håndboldspiller og senere håndboldtræner og er i dag også med som motionist på flere af holdene i Idræt og Samværs regi trods en udskiftet hofte.

Mange muligheder Holdene kan bruge faciliteterne om formiddagen, hvor der er plads i hallen og svømmebassinet.

Mandag er der svømning og gymnastik, tirsdag badminton i hallen, onsdag er der ligeledes gymnastik samt linedans, svømning og bordtennis. Torsdag er der dartspil og fredag svømning og Aqua-gymnastik.

Flere af holdene ligger forskudt af hinanden, så man kan for eksemplel nå både gymnastik, svømning og bordtennis på en dag.

- Så er man også godt brugt bagefter, siger Kirsten Lykke med et smil.

Socialt samvær Som foreningens navn antyder, handler det også om det sociale. Samværet med ligesindede, der måske aldersmæssigt er på nogenlunde samme niveau som en selv.

- Efter træning og bad mødes mange over en kop kaffe, og her skabes mange nye bekendtskaber, er jeg sikker på, siger formanden Kirsten Lykke, der i 2019 oplevede en tilgang af 50 nye medlemmer i foreningen. Selv er hun på fornavn med alle medlemmerne - også de nye, der kommer til i disse år.

Frygter for den dag der kun er én svømmehal

- Ja, vi har faktisk overvældende succes, og jeg gruer for den dag, hvor Næstved kun har en, forkromet svømmehal at tilbyde til alle foreninger, skoler og klubber. Nedlægges de to eksisterende svømmehaller, hvor skal vi så være, hvis der skal være plads til alle, spørger hun.

Idræt og Samvær har gang i aktiviteterne i ni af årets 12 måneder. For fri deltagelse i alle motionsgrenene betaler foreningens medlemmer 400 kroner årligt. Selv med dette beskedne beløb som eneste indtægt har det været muligt at lave en jubilæumsfest på lørdag 22. februar med spisning i Herlufsholmhallen for indtil nu 300 tilmeldte medlemmer.