Mormor har snor i drengene

Mormor Elna Sørensen har fundet badedragten frem, og hun tøver ikke med at træde ud i vandet, selvom der er blødt på bunden. Elna Sørensen har snor i sine to børnebørn Peter og Mads som hygger sig på SUP-boards lidt længere ude på vandet.

- Vi camperer på Enø Camping. Vi er fra Ringsted og er fastliggere. Drengene skal være her i tre dage, og det er hyggeligt at være med, lyder det fra Elna Sørensen.

Mere hyggeligt

Et SUP-board er meget let, og vi har hørt om folk der er drevet langt ud. Derfor kan børn under 18 år kun prøve, hvis der er en sikkerhedsline på. Det kræver en forældre eller en anden voksen der hjælper til, og det er faktisk med til at gøre det endnu mere hyggeligt, siger Niels Petersen.