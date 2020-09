Se billedserie Ole Hansen, Næstformand Fritidsudvalget, Næstved Kommune og dagens mand på Næstved Tennis Klubs anlæg, Lucas Hallgren. Han er træner, spiller og bestyrelsesmedlem. Og nu vinder af Ungdomsprisen. Foto: Søren Kähler

Modtager af Ungdomsprisen: Lucas er tennisklubbens ildsjæl

Ugeavisen Næstved - 30. september 2020 kl. 09:00 Af Jan Jensen Kontakt redaktionen

Træningen var i fuld gang mandag eftermiddag på Næstved Tennis Klubs anlæg, da et lille hold hemmelige gæster sneg sig ind. Ole Hansen, næstformand i Næstved Kommunes Fritidsudvalg, forenings- og fritidskonsulent Margit Bak Grønnegaard mødte op sammen med bestyrelsen, og målet var klart. At overraske den første modtager af den nye pris: Ungdomsprisen.

18-årige Lucas Hallgren var i gang med at undervise en gruppe juniorer, og selvom det var en svær opgave, at holde begivenheden hemmelig, så lykkedes det at overraske Lucas Hallgren foran spillerne og deres forældre.

Beæret og stolt - Jeg blev enormt overrasket - og glad. Efterfølgende er jeg da både stolt og beæret over det, siger Lucas Hallgren. Han begyndte at spille tennis for syv år siden, og de seneste fem år har han været træner.

- Det er fedt at spille tennis, og jeg kan godt lide miljøet derude, så hvorfor ikke bare hjælpe med, hvor man kan, lyder det fra prismodtageren.

Lucas Hallgren fortæller, at det er klubbens formand Lisbeth Morell, der har prikket til ham. Bestyrelsesarbejdet falder også naturligt for den unge mand.

10.000 til ildsjælen Han er i Næstved Tennis Klub tre gange om ugen og har efterhånden sit eget spor på Øster Ringvejs cykelsti. To dage underviser og spiller han selv, mens den tredje dag går med at passe kontoret.

- Jeg har næsten berøring med tennis alle ugens dage. Hjemme klarer jeg mails og hjemmesiden. Det vil jeg fortsætte med. Jeg er glad for det arbejde, siger Lucas Hallgren.

Med diplomet fulgte en karikaturtegning. Begge dele får en plads derhjemme. Den kontante del af prisen er 10.000 kroner. De er øremærket til den unge ildsjæls videre tennisudvikling. Det ligger ikke fast, hvad pengene skal bruges til, men Lucas Hallgren kunne godt forestille sig, at prisen kunne bruges, så juniorspillerne får glæde af den.

Støtter den gode udvikling - I Fritidsudvalget ønsker vi at anerkende Lucas Hallgrens store indsats på det folkeoplysende område, og understøtte den fortsatte gode udvikling han er i, lyder det Ole Hansen fra Fritidsudvalget.

Målet med Ungdomsprisen er at bakke op om det frivillige virke, og det engagement Lucas Hallgren udviser for at sikre deltagerne i tennis gode oplevelser og stærke rammer, både på og udenfor banen.

Lucas Hallgren blev student i sommer og har nu taget et sabbatår, hvor han håber at få mange timer som lærervikar.