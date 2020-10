Modetøj i tidligere lingeriforretning

Annett Vest glæder sig til at hun 1. oktober slår dørene op til sin egen stationære butik CajsaV. Tøjet skal ikke flyttes så langt, når hun rykker direkte ind i nabo-butikken. Her boede den tidligere lingeriforretning Sass.dk, som har valgt udelukkende at drive onlinesalg.