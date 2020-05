Miss Sri Lanka åbner klinik i city

- Jeg synes det er så spændende, at man kan tillægge sig så meget viden og skønt, at jeg skal arbejde med noget, som er min store passion. Jeg vil gerne være en inspirationskilde for andre unge. Vise at det godt kan lade sig gøre, at springe ud i det, smiler Sabina Thorsen, der åbnede klinikken i forrige uge, og tiderne er allerede godt booket op.