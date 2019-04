Mere liv i bymidten: Støtte til udvikling af Kvægtorvet

- Med midlerne får vi optimale muligheder for at lave et sted, som kan bidrage med mere liv i bymidten. Vi kan skabe et byrum, som man vil kunne bruge som opholdssted og til arrangementer frem for som nu, hvor Kvægtorvet ofte er et sted, som man går igennem eller parkerer sin bil. Man kan sige, at Kvægtorvet bliver et sted, man opsøger, frem for et sted som man blot passerer, fordi man er på vej et andet sted hen, lyder det fra Daniel Lillerøi, formand for Plan- og Erhvervsudvalget.