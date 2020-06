Markedsdag flyttes fra torvet til butikkerne

Et massivt flertal blandt cityforeningens medlemmer vil gerne have Markedsdag og Citynat.

Markedsdagen afvikles på fredag 12. juni inden for butikkernes normale åbningstid med markedsboder foran butikkerne og altså ikke på Axeltorv under pavilloner, som i normale tilstande.

Alle retningslinjer bliver fulgt

- Få medlemmer har givet udtryk for, at vi ikke bør afvikle hverken Markedsdag eller Citynat. Det er naturligvis en helt legitim holdning, og er der enkelte butikker, der ikke ønsker at være en del af det, så er det naturligvis helt ok, forklarer citychef Daniel Lillerøi.