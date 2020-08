Champagneskum til Pernille Malling, da hun løber over målstregen lørdag kl. 13.20. Rikke Norman løb med, og hun holdt efterfølgende en tale, der fik maratonmesteren til at fælde en tåre. Fotos: Jan Jensen

Maraton nummer 100: Pernilles helt perfekte dag

En kamp, en overvindelse og et mål. Det er også en drøm, der er gået i opfyldelse for 43-årige Pernille Malling.For 12 år siden blev hun slået ud af en hjerneblødning, men hun kæmpede sig tilbage til livet, og lørdag kl. 13.20 løb hun over målstregen ved Happy2Fitness sammen med sin tro væbner og løbeven, Rikke Norman.