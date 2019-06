MTB-elite mødes i Fruens Plantage på søndag

- Vi er utrolig glade for, at vi kan leve op til de krav, der kræves, når man afvikler et stort cykelløb. Det kræver først og fremmest et hold af 60 frivillige på dagen for at få det hele til at gå op. Fordelen er, at vi har gjort det nogle gange før, så vi ved, hvad der skal til at for at få en Sebastian Fini og en Simon Andreassen til at køre ræs i Fruens, siger løbsansvarlige Lars Jørgensen fra Pingel MTB Race & Fun.