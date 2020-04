Se billedserie Edderfugle ved Gedser. Almindelig stor og tung andefugl.

Lysten styrer lokal fugle-paparazzi

Ugeavisen Næstved - 14. april 2020 kl. 15:25 Af Per Witt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lars Rostgaard fra Karrebæksminde er hobby-

fotograf og trodser kulde, regn, frost og stiv vind for at få det helt rigtige billede på kameraets SD-kort.

I timevis kan han ligge på lur i det våde græs eller stå med frost langt ind i knoglerne, mens stive fingre holder om kameraet, mens han venter på det helt rigtige motiv i søgeren.

Lars Rostgaard er paparazzifotograf. Han ligger på lur lige fra når fuglene kommer ud af fjerene meget tidlig morgen til når det sidste aftenlys glider ned i horisonten. I søgeren leder han efter det sekund, hvor "offeret" afslører sig selv fra den mest gunstige vinkel. Og ofte lykkes det ganske overbevisende at få superskarpe fotos med hjem i professionel kvalitet.

Lars Rostgaard er ikke paparazzifotograf i gængs forstand, og han jager aldrig sine motiver efter hidsig biljagt eller fra bagsædet af en motorcykel. Tværtimod. Når Lars Rostgaard er i færd med sin lidenskabelige hobby, gør han ikke en fugl fortræd, og det sker oftest i slowmotion og med en engels tålmodighed.

De to-benede fascinerer For det handler ikke om fotografering af mennesker men om fugle. Fugle i flok når de er mange nok, fugle der fouragerer, fugle der jager, fugle der kurtiserer, standfugle og trækfugle, når de forlader landet og når de kommer hjem igen efter et halvt år under varmere himmelstrøg.

- Jeg har altid været fascineret af fuglelivet og den natur, der omgiver dem. Helt fra barnsben drømte jeg om selv at tage fuglefotos, men der kom til at gå mange år, før drømmen gik i opfyldelse, fortæller 60-årige Lars Rostgaard, der er vokset op tæt på naturen omkring Gelsted nord for Næstved.

Kikkert og telelinse Men en kikkert og et teleskop havde han som barnsben og senere fik han kamera med farvefilm. Som voksen er udstyret løbende blevet opgraderet, og i dag bruger han et professionelt kamera og et lysstærkt teleobjektiv, når han er i marken samt den uundværlige kikkert. Udstyret fylder ofte hele cykelanhængeren, når han er på tur i periferien af hjembyen Karrebæksminde.

Nær fiskerlejet har han en oplagt legeplads for sin hobby: Enø Overdrev. Det yderste af Enø, hvor fugle ofte samles i flokke for at fouragere før de tager længere ind i landet eller forlader det når sommeren går på hæld.

Det er her, man i strandkanten kan finde Lars Rostgaard stå med kamerastativet eller ligge i skjul i græsset for at få de helt rigtige billeder taget i fuglens perspektiv - for at være i øjenhøjde, som fotografen foretrækker.

Lige nu er forårstrækket i gang. Bramgæssene flyver i flok, mens de udsender deres karakteristiske skræppen. Andre andefugle er ofte i søgeren, som Lars Rostgaard kan på fingrene: Knarænder, krikænder, pibeænder, spids- ænder og mange flere, der kommer ind over bl.a. Enøs yderste spids, hvor de kan hvile i rimelig fred og ro.

- Jeg er også meget fascineret af rovfuglene i området, og har også taget mange fotos af disse elegante flyvere og jægere. Spurvehøgen, Rød glente, lærkefalk, Danmarks hurtigste fugl vandrefalken og selvfølgelig havørnen, som man kan være heldig at få øje på, siger Lars Rostgaard.

Fugleinteressen har han haft sideløbende med karrieren. Oprindelig med en mureruddannelse i bagagen samt en bygningskonstruktøruddannelse, der har ført ham videre til bl.a. faglærerjob og senest et job som driftsansvarlig i et boligselskab.

Kamera på rejse Kameraet har også været med, når rejserne har fulgt fuglenes trækruter. På ferier til bl.a. Lesbos og Istanbul han fulgt fuglene, når de har passeret landskabelige flaskehalse og overnattet undervejs på vej måske til Enø og resten af Norden.

Også her har Lars Rostgaard dokumenteret fuglelivet, og mange af de gode fotos kan man finde på hans facebookprofil. For de findes ikke i bøger eller databaser.

- Det hele er drevet af min lidenskabelige interesse og ikke af profit. Når jeg har taget et billede, som jeg selv synes er godt, har jeg det nok lidt som en lystfisker, der står med fisken i hænderne til fotografering før den sættes ud igen. Det er kontakten med naturen og dyrelivet, der giver mig den store glæde - og det at være alene, sammen med fuglene og tankere i fred og ro, siger Lars Rostgaard med et smil. Her bringer vi nogle meget få af hans billeder. Fire harddiske har han fyldt med tusinder af fantastiske fotos, og det har været lidt af et job at udvælge de meget få, som pladsen tillader.