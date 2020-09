Lysmester Rasmus Stuhr ses her sammen med de to ansatte i den nu meget større forretning - Karine Jeritslev (tv) og Annabell Braun. Foto: Jan Jensen

Lyset fylder mere hos Ilva

Af Jan Jensen Der er endnu en måned til før Lysmesteren kan fejre et års fødselsdag. Denfejres lys over hele linjen hos Lysmesteren, der holder til hos Ilva i Næstved.

- Det er sådan set gået meget godt. Vi må i hvert fald konstatere, at Næstved åbenbart har manglet en rigtig lampebutik, siger Rasmus Sthur. Han er leder af Lysmesteren, som han driver sammen med Jesper Kjep Rasmussen.

Lysmesteren har også ansat to medarbejdere, der er klar med viden og vejledning til kunderne.

- Det er dejligt med mere plads. Lamperne skal have plads til at præsentere sig, siger Rasmus Stuhr.

New Works og Umage Udvidelsen har faktisk givet plads til otte nye mærker. Heriblandt Flos, Nuura, New Works og Umage.

Lysmesteren er kendetegnet ved at sælge design- og kvalitetslamper. Derved undgår man at konkurrere med byggemarkeder. - Vi vil kun have de gode kvalitetsmærker, siger Rasmus Stuhr.