Se billedserie Louise Ingerslev havde ikke fantasi til at forestille sig, at kunderne i Café Oliver ville nominere hende til Byens Bedste Medarbejder. Her ses hus sammen med citychef Daniel Lillerøi. Fotos: Jan Jensen

Louise fra Café Oliver er nomineret til Byens Bedste Medarbejder

Ugeavisen Næstved - 21. oktober 2020 kl. 08:32 Af Jan Jensen Kontakt redaktionen

Forsynet med mundbind og rullende kameraer bliver Café Oliver udsat for et gennemført positivt stormløb. Tirsdag formiddag sidder Louise Ingerslev ned et øjeblik, men hun afbrydes brat af citychef Daniel Lillerøi, som begejstret løfter sløret for dagens store nyhed: - Du er nomineret til Byens Bedste og det er i den personlige kategori: Byens Bedste Medarbejder.

Louise Ingerslev er tydeligt overrasket, men forbløffelsen går straks over i et smil: - Tusind tak. Citychefen fortæller, at hun er den første nominerede der får beskeden, og så er Louise Ingerslev tilmed den første fra byens cafémiljø, der er nomineret sammen med andre vellidte personligheder i byen.

Det er så fortjent Café Oliver blev kåret som Byens Bedste Café sidste år, og mens der tages billeder foran cafeen stopper caféejer Süleyman Yücel op i sin bil og får dagens nyhed.

- Det er bare så fortjent, siger Süleyman Yücel og tilføjer, at det er Louise Ingerslev der har fyldt rammerne ud i cafeen de seneste otte år.

Dobbelt op i Friis Efter cafébesøget kan delegationen gå videre til en helt særlig nominering i Butik Friis. Julie Friis blev den bedste kvindelige ekspedient sidste år.

Nu hedder kategorien Byens Bedste Medarbejder, men glæden er stor. Faktisk dobbelt så stor. Foruden butikkens ejer er medarbejderen Maiken Nordahl Larsen også nomineret. Hun har fri, men får et opkald på medhør, og hun må overtales til at tro og forstå det glade budskab.

Tusind tak fra Tue Begejstringen og de store smil fortsætter. Næste stop er Spejder Sport, hvor sidste års bedste mandlige ekspedient igen er nomineret. Tue Krat Holt overraskes midt i en ekspedition. Han slipper et på vandrestøvler, og tager imod nomineringen fra citychef Daniel Lillerøi.

Han får et stort outdoor-smil og et kæmpe tusind tak. Nu skal den sidste af de fem i kategorien Byens Bedste Medarbejder findes. Det er cityforeningens formand og ejer af My Heaven, Marlene Pedersen. Hun er naturligvis i forretningen. I gang med at pakke varer ud, mens hun får at vide at netop hun er blandt de nominerede.

Smilet er bredt. Marlene Pedersen kan ikke skjule sin begejstring. Hun er også ydmyg over at være med i feltet - sammen med Tue Krat Holt og Julie Friis, som vandt sidste år.