Lokal vinbonde ramt af medaljeregn

Vinbonde Jesper Rye Jensen kunne tage hjem med ikke mindre end fire medaljer. Desuden vandt den lokale vingård prisen for den bedste rødvin i Danmark samt prisen for bedste Mjød.

- Vi er super stolte over, at vi kan blive ved med at holde fast i vores høje kvalitet af dansk vin her i Karrebæksminde. Det motiverer os til at fortsætte, siger Jesper Rye Jensen.