Næstved Tennis Klub investerede tidligere i år i en boldmaskiner, der leverer præcise bolde til klubbens aldrende medlemmer. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Lørdag med åbent hus i tennisklubben

For alle dem, der altid har drømt om at spille tennis, er chancen der nu, når Næstved Tennis Klub slår dørene på til åbent hus lørdag 8. august. Arrangementet løber af stabelen fra kl. 10 til 12 og bliver holdt på klubbens anlæg på Nygårdsvej.

Til arrangementet har gæsterne mulighed for at kigge nærmere på klubbens faciliteter og selv prøve kræfter med ketcher og bold.

- Vi håber at rigtig mange har lyst til at opleve, hvor sjovt det er at spille tennis og lægger vejen forbi, siger klubformand Lisbeth Morell og uddyber: