Lær at redde liv i Zoopark

- Der er heldigvis sket en markant stigning i antallet af danskere, der træder til, hvis de overværer et hjertestop. Der bliver nu trådt til i 77 procent af hjertestoptilfældene. Det er en firedobling i forhold til 2001. Den gode udvikling skal fortsætte, og det gør vi ved at sikre at flere kan yde livreddende førstehjælp. Det kan for et medmenneske betyde forskellen på liv eller død, siger Anne Kaltoft, adm. direktør i Hjerteforeningen.