Kunst fortæller om lykke og sorger i Iran

- Jeg er født i et land med mange bekymringer og sociale modsætninger. Igennem maleriet udtrykker jeg mine følelser omkring alt det, som jeg har oplevet. Mit ønske er, at min kunst fortæller, at selv om mennesker ikke ligner hinanden, kan der i relationer på tværs af geografiske og kulturelle grænser skabes en smuk overensstemmelse og samhørighed i den her verden, fortæller Majid Hoseini.