Se billedserie Ramasjang-vært Katrine Bille kommer til Axeltorv 22. juni.

Kendisser i byen for FN

Ugeavisen Næstved - 27. maj 2019 kl. 15:27 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det handler om at blive klogere på FN's 17 Verdensmål, når blandt andre Jesper Skibby tropper op på Axeltorv i løbet af sommeren.

Event Danske kendisser indtager torvet i løbet af sommeren. Det sker for at gøre alle klogere på FN's 17 Verdensmål. Det er mål, der har til opgave at løse verdens udfordringer. På hver deres kreative facon vil de vise, hvordan selv små forandringer i hverdagen, kan gøre en kæmpe forskel for hele verdens fremtid.

1. juni er temaet sundhed, og her bliver der besøg af tidligere cykelrytter Jesper Skibby. Han er godt kendt i Næstved, idet han har boet i en årrække i Karrebæksminde. Senere på sommeren kommer også tv-kokken Anne Hjernøe og vejrvært Mikael Jarnvig.

På Axeltorv opstilles syv pavilloner med aktiviteter, udstillinger, oplevelser og konkurrencer, som alle skal inspirere Næstveds borgere til at gøre en forskel.

- Som kommune har vi et ansvar for at bidrage til at løse verdens udfordringer for eksempel indenfor klima og miljø. Derfor gør det mig varm helt ind i hjertet, at Næstved også her tager sin tørn, siger borgmester Carsten Rasmussen.

I lørdags var blogger Lise Vandborg forbi for at sætte fokus på genbrug og cirkulær økonomi. Her var T-shirten omdrejningspunkt og inspiration til, hvordan vi alle kan foretage os små ændringer i vores hverdag til fordel for klimaet, uden at vi kommer til at mangle noget.