Se billedserie Jon Andersen bor i København, men har lært Næstved at kende på det seneste. Han betragtede i spænding transporten af skibet Frem fra sin egen træbåd Ternen. Den købte han for nylig. Fotos: Jan Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Jon vil sejle sin fiskerbåd til København Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Jon vil sejle sin fiskerbåd til København

Ugeavisen Næstved - 12. juni 2020 kl. 14:37 Af Jan Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bådedrømme Holder den eller knækker det gamle skib Frem over på midten, når kranen hæver den fra vandet.

Jon Andersen holder øje med dagens store maritime begivenhed på havnen fra sin egen nyindkøbte fiskerbåd.

- Nå man ser på fiskeren deroppe, så kan det gå begge veje. Han ser lidt bekymret ud, synes jeg, siger Jon Andersen og henviser til det store maleri på kornsiloen der pryder kulissen.

Jævnaldrende Jon Andersen har taget turen til Næstved for at se til sin nye båd Ternen, som han købte for fjorten dage siden. Han er norsk, men har boet i København de seneste seks år, og midt i Corona-krisen fik han lyst til at realisere drømmen om at få sin egen båd.

- Ternen blev færdigbygget på Stubbekøbing Bådebyggeri i 1963, så hun er et år ældre end mig. Der er lidt slidtage hist og her, og motoren skal nok have udskiftet brændstofrør og sådan lidt småting. Men i det store hele er den solid og driftsikker, konstaterer Jon Andersen.

Ålefiskerbåd Han har fulgt med i det forfaldne træskib Frems skæbne fra morgenstunden. Først forsøgte man at hejse den tontunge motor ud af båden. Men det måtte opgives, idet kajen ved den oprindelige plads i Suså Havn ikke kunne holde til presset.

Jon Andersen åbner en dåse Faxe Kondi og sætter sig roligt ovenpå Ternens førerhus og følger slagets gang, mens han deler tankerne om sin nye investering. Ternen har været den afdøde fisker Arne Hansens fra Karrebæksminde. Det er en bundgarnsjolle, der har været brugt til ålefiskeri. Det snart mere end 50 år gamle lærke- og egetræ trænger til en kærlig hånd nogle steder, men i det store hele er Jon Andersen godt tilfreds med sit køb.

Flydende fiskebutik - Alt virker, motoren går godt og det er en solid båd. Den har en rund form, så den kan klare al slags vejr, lyder det fra den nyslåede ejer af en fiskebåd.

Jon Andersen er i gang med at lære den at kende, og så er det ellers planen, at den skal flytte, så den får en plads nærmere hans bopæl på Nørrebro.

- Jeg vil sejle den til København. Jeg kender en, der sælger fisk og det kunne være sjovt, at Ternen kunne blive en flydende fiskebutik i Københavns kanaler, siger Jon Andersen.

En tur til Oslo Drømmen er original, men der er et stykke vej endnu. I første omgang skal han have sejlet Ternen til hovedstaden.

Tiden vil vise, hvad der vil ske med den gamle ålefiskerbåd fra Karrebæksminde. Jon Andersen lufter også muligheden for at sejle en tur til Oslo i jollen: - Det vil den godt kunne klare, men det kræver mere erfaring med at sejle den.