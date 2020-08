Se billedserie Han har altid vidst det, men Jens Eriksen havde aldrig troet, det ville blive virkelighed. Her er han sammen med sin mor Ritva og søsteren Minna. Jens Eriksen, der i en årrække drev Scala, har netop været i Finland for at blive genforenet med sin mor og søskende.

Jens Eriksen har været savnet i 55 år

Ritva var 17 år, da familien fandt ud af, at hun var gravid. Ritva blev sendt ud for at bo hos sin moster. Her var hun isoleret fra den omgivende familie, og her fødte den unge mor sit første barn.

Men hun nåede aldrig at se den lille dreng, for barnet blev øjeblikkeligt fjernet. Det var bedsteforældrenes beslutning. Sådan var det i Finland dengang. Man skulle være 21 år for at være myndig.

Jens Eriksen kom til verden 6. oktober 1965 i Helsinki, og det blev Kirsten og Jørgen i Århus, der var heldige at blive den lille drengs mor og far.

Jens var dreng, da forældrene fortalte ham, at han var adopteret tidligt. Så han føler, at han altid har vidst det.

Skæbnen ville, at hans forældre nogle år efter fik en lille pige, og lillesøsteren Mette Engelbrecht Rasmussen er stadig en vigtig del af den nu 55-årige Jens Eriksens liv.

Måske en dag...

Faktisk er det hendes fortjeneste, at han nu kan se tilbage til en ganske særlig ferietur til Finland. Den 8. august mødte han sin biologiske mor for første gang.

Vi møder Jens Eriksen sammen med sin hustru Irene Hyltoft i haven hjemme i Næstved. Nu kender han også hele den dramatiske historie, der ligger bagved hans tidlige rejse til Danmark.

- Jeg vidste godt, at min mor hedder Ritva, men jeg har ikke gået så meget op i det. Min søster Mette har flere gange spurgt mig, om vi ikke skulle finde frem til hende. Jeg har svaret hende: "Måske en dag", og det er fordi, at jeg ville havde det dårligt med at gribe ind i andres liv.

Fundet på tre dage

Jens Eriksen solgte motionscentret Scala sidste år, og efter en ferie begyndte han at rydde op.

- Papirerne fra adoptionen dukkede tilfældigvis op, og så begyndte vi at tale om det igen - min søster og jeg. Det viste sig, at hun har en veninde, der har kontakter til svensk Røde Kors og derfra gik tråden videre til Helsinki og pludselig - i løbet af tre dage, vidste vi, hvor vi kunne finde hende. Det var meget overraskende, fortæller Jens Eriksen.

Tankerne kom på overarbejde. Det var lige op til jul, og der blev sendt en forsigtig forespørgsel ad de officielle kanaler.

Mor og far holdt sammen

Svaret var positivt. Jens Eriksens biologiske forældre var blevet sammen, og han har fire søskende - tre søstre og en bror. Dertil kommer deres 10 børn og 11 børnebørn.

- Tænk at de har holdt sammen. Det kommer bag på mig...

Jens Eriksen fik personlig kontakt med sin mor Ritva i januar. Det foregik på Messenger med flere stemmer. Moren taler ikke ret godt engelsk, så nevøen var med til at oversætte.

- Min mor har fortalt, at hun havde ventet hele livet på, at det skulle ske - at vi ville mødes, siger Jens Eriksen og fortæller, at de også har vist hinanden en masse billeder.

Et rørende gensyn

Der blev hurtigt arrangeret en rejse til Finland. Det skulle have været i april, men coronakrisen betød, at Irene Hyltoft og Jens Eriksen først kom af sted i begyndelsen af august. Søsteren Minna og mor Ritva på 73 år ventede spændt i lufthavnens ankomsthal.

- Hun var så glad. Det var meget rørende. Vi spiste frokost sammen, og hun havde et halssmykke med Finlands våbenskjold med til mig. Det er en løve, der markerer Finlands selvstændighed 1917, siger Jens Eriksen.

Dagen efter mødte Irene og Jens familien igen. Hans biologiske far døde af cancer i 2009, og moren har fået kæresten Tobi. De bor i fredfyldte omgivelser ude på landet.

- Det var så lige til og naturligt, at vi var der. Det gik pludselig op for mig, at det ikke kun var Jens, det handlede om. Jeg har fået en svigermor og en svigerinde, siger Irene Hyltoft.

Jens har sin fars træk

- Jens ligner sin biologiske mor, og det var sjovt at høre hans søster, når hun genkendte træk og bevægelser fra deres far. Biologien spiller ind, siger Irene Hyltoft.

Faren var tømrer, og god til at lave biler og alt muligt andet. På samme måde er det med Jens Eriksen, der nyder at få ting til at virke. Han er uddannet smed, har været spejder, passet børn med autisme, repareret cykler, ejet et motionscenter og er nu tilbage som selvstændig smed og nyder at arbejde med ventilationssystemer.

Søster-kopi har også tre børn

- Jeg har en søster Pia, som har fødselsdag samme dag i oktober som jeg. Hun har tre børn ligesom vi har, og de er samme årgange... dét er da utroligt, siger Jens Eriksen.

Han har stadig til gode, at se en bror og en søster. Det er ikke alle søskende, der har taget lige godt imod deres mors afsløring af den søn, hun aldrig fik lov til at se. Det synes Irene og Jens er ærgerligt, men de håber, at tiden kan arbejde for den nye store familie.

Heldigt vi kun er 55 år

- Vi er bare glade for, at vi kun er 55 år, og stadig har mulighed for at besøge vores nye familie. Vi overvejer at tage bilen derop næste gang. Min mor er også meget interesseret i at komme til Danmark, siger Jens Eriksen.

Han synes, det hele er meget overvældende - og dejligt. Glæden deler parret både med deres egne tre børn og ikke mindst Jens Eriksens mor Kirsten Engelbrecht Eriksen og søsteren Mette Engelbrecht Rasmussen. n