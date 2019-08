Jens Barlund i kunstforeningen

Fernisering For maleren og tidligere skoleleder Jens Boas Barlund, der døde i 2017, var maleriet hele livet et kærlighedsbarn. Mens andre drømte om at gøre en lidenskabelig kunstinteresse til en levevej, var Jens lykkelig for, at han ikke behøvede at male for at overleve, men i stedet kunne leve for at male.