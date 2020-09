Se billedserie Når Izabella Cramer Schmidt slapper af sidder, hun ofte med sit strikketøj. Fotos: Dorte Rye Silbo

Izabella samler ind: Fik sclerose som 15-årig

Lægerne sagde, at Izabella Cramer Schmidt fra Næstved var en hysterisk teenager, indtil hun fik konstateret den kroniske lidelse multipel sclerose.

Når scleroseforeningen søndag 13. september samler ind til forskning af den frygtede sygdom, er 25-årige Izabella Cramer Schmidt med på en indsamlingsrute i Næstved.

Hun vil gerne fortælle hvorfor hun er afsted med indsamlingsbøtten.

Indlagt på børneafdelingen - Da jeg var 15 år fik jeg dobbelt syn, og havde svært ved at holde balancen, fortæller Izabella Cramer Schmidt, der dengang blev indlagt på den daværende børneafdeling på Næstved Sygehus.

- De sagde bare til mig, at jeg var en hysterisk teenager. Men senere måtte de sande noget andet. Jeg fik en MR scanning, der viste, at jeg havde nogle pletter på både storhjernen og lillehjernen. Bagefter fik jeg en rygmarvsprøve, der afslørede at jeg havde den kroniske sygdom multipel sclerose, fortsætter Izabella Cramer Schmidt der dengang gik på Herlufmagle Skole.

Det kom naturligvis som et chok for familien. De fik oplyst, at det var den milde type, som kaldes attakvis dissemineret sclerose.

Medicinering sætter ro på - Det meste af tiden mærker jeg ikke sygdommen. Det er kun op til min månedlige medicinering, at jeg kan få nogle attaks.

Isabella Cramer Schmidt prøvede først en behandling med ugemedicin, men fordi hun dannede antistoffer, var det ikke den rigtige løsning for hende.

- Jeg kunne også tage piller hver dag, men det er ikke mig. Jeg vil hellere have månedsmedicin via drop, som fungerer godt.

- Sygdommen kan være meget underlig. Jeg kan gå i seng en aften og være frisk som en havørn, og næste dag har jeg måske mit første attak. Men heldigvis får jeg ikke så mange attakker og symptomerne kan være forskellige. Nogle gange kan jeg næsten ikke gå. Min ene fod bliver virkelig underlig, og så sejler jeg lidt, fortæller Izabella Cramer Schmidt.

Et attak ved Multipel Sclerose er en periode af et par dage, for nogen uger eller måneders varighed med akut forværring af kendte eller nye symptomer. Langsomt får man det bedre, hvor symptomerne helt eller næsten helt forsvinder. Hvorfor så ung en pige får sclerose vides ikke. Izabella Cramer Schmidt ved, at hendes moster også lider af sygdommen, men kender ikke til om det har nogen betydning.

Trods et liv med Multipel Sclerose forsøger Izabella Cramer Schmidt med sit positive væsen, at have det godt.

Erhvervspraktik i Brugsen I øjeblikket er Izabella Cramer Schmidt i erhvervspraktik i Daglig'Brugsen i Mogenstrup med henblik på at komme i arbejde.

- Jeg vil ikke kunne klare et fuldtidsjob. I Brugsen løfter jeg frugt og grønt. Det kan jeg virkelig mærke i hele kroppen. Efter femogenhalv time på job er jeg meget udkørt, fortsætter hun.

Izabella støtter op Søndag 13. september samler Scleroseforeningen ind for at få flere penge til forskning og Izabella Cramer Schmidt bakker op.

- Jeg vil gerne støtte op om det gode formål, og vil opfordre andre til at gøre det samme. Man skal tænke på, at det er til glæde for rigtig mange. Og det er godt for foreningen, at de får flere midler til forskning, forklarer den unge scleroseramte pige, der selv bidrager med et fast beløb.

- Jeg synes, det er fedt, at der bliver samlet ind til forskning i sygdommen, så man forhåbentligt kan finde ud af, om der kan laves bedre medicin for andre sclerosepatienter i fremtiden.