Husk nu mor på søndag

Der er netop nu et væld af roser, hortensia sammenplantninger og mange andre farvestrålende planter, der sikkert vil være en kærkommen gave til mor. Men det behøver skam ikke være duftende planter - i afdelingen for gaveartikler er der også gode emner, der evt. kan følges med en buket.

- Skal man for en sikkerheds skyld give Far noget også, så kunne det være vores luksus plantesække, som tomater og agurker vil elske at gro i, siger Christian Lyngsfeldt med et smil.