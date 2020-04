Humle ud til kunderne

Af per Witt

Travlheden er stor for personalet i Humle Ølbar, og det skyldes et par idérige initiativer, som indehaver Thomas Madsen og barchef Morten Riis står bag.

- Vi bakker op om statsministeren og regeringens opfordring til at lukke ned, og vi hjælper gerne til i bekæmpelsen af smittespredningen. Men vi vil da stadig gerne holde kontakten til vores gæster, siger Thomas Madsen fra Humle Ølbar med et smil.

Ideen bag de nye initiativer Virtuelle Ølsmagninger og Humle TO GO er, at når gæsterne ikke kommer til ølbaren, så må ølbaren komme til gæsterne.