Se billedserie Heino Hansen er vild med sin hjemby, og han var også stolt, da han skulle præsentere byens udsigtstårn for sin kæreste. Hun synes, det ligner et stillads... Det er en af mange historier, som den lokale komiker vil bruge på scenen. Foto: Jan Jensen

Heino slipper hegnet og springer ud med Næver-minder i nyt show

28. maj 2020

Heino Hansen er tilbage i sin fødeby med et forholdsvis tidlig tog. Han laver stadig Næver podcasts, og indrømmer at det sker på baggrund af oplysninger fra sn.dk. Han bor i Roskilde og har ikke pulsen på byen som før i tiden.

Heino Hansen er kendt fra mange forskellige sammenhænge. Han er klar til TV2's Stormester og så er han naturligvis manden bag Heino I Hegnet, som har haft fulde huse i Bremen teater.

Da Aabech stjal guldet - Jeg er lige blevet færdig med dokumentar podcasten Pas På Aabech. Den 16. november i år er det 40-året for guldkampen på Næstved Stadion. Den dag, hvor Næstved tabte guldet, da »baronen« Hans Aabech to minutter før tid udligner og KB snupper guldet.

Kampen fandt sted fire år før Heino Hansen blev født, og længe før han selv begyndte at spille fodbold i Vejlø og siden i Næstved. I dokumentaren Pas på Aabech, som kan findes blandt andet på Spotify, bruger Heino Hansen næsten en time på at beskrive stemningen med lydbilleder fra den skæbnesvangre dag. Han interviewer blandt andre Peter Bonde og sportsredaktør John Ringstrøm, som var bolddreng på stadion. Man hører også træner Torben Storm råbe: Pas på Aabech.

Universets bedste hold Tankerne er stadig grønne. Heino var kun en knægt, da faren tog ham med på stadion 29. august 1993, hvor Næstved bankede Lyngby 8-2. Her stod det klart at Næstved var universets bedste fodboldhold.

Heino Hansen er stadig vild med Næstveds bedste fodboldhold, og hvis pengene ikke var et problem, havde han allerede købt holdet og reddet det ud af de tysk-ghanesiske kræfter. Næstved fortjener bedre.



Fladsåtrolden er altid leveringsdygtig i vand - lige bortset fra den dag, hvor Heino Hansen var i byen for at gense trolden, Munkebakken og det berygtede udsigtstårn. Foto: Jan Jensen



Gode år på Sct. Jørgens Skole Han er skilsmissebarn og er vokset op fra utallige adresser i Næstved. Faktisk er det lidt af et under, at det lykkedes ham at blive på Sct. Jørgens Skole fra 1.-9. klasse, inden han begyndte på Næstved Handelsskole. En toårig HG blev til tre. Heino Hansen shoppede mellem HH og HG, og det endte med, at han løb over vejen til Bilkas bageri, hvor han blev udlært.

Det sjoveste tegn... Det var noget helt andet han ville, og egentlig vidste han det godt. Åbenbaringen kom i 8. klasse på Sct. Jørgens Skole, hvor alle skulle beskrive den seneste mandag.

Lærer Ole Østergaard plukkede Heino Hansens stil ud og begyndte at læse højt. Det var bare nogle jokes, men reaktionen glemmer han aldrig. Kammeraterne grinede i mindst 10 minutter.

Dét gik rent ind, og er det første og sjoveste tegn på det, der blev Heino Hansens drøm.

Tæskeholdet på toilettet Han købte Amin Jensen og Jan Gintberg på VHS-bånd og grinede. Især Jan Gintberg har sat sine spor. Heino Hansen mindes, hvordan han lykkedes med at snige sig ud af klassen de fredage, hvor der var Tæskeholdet. Han kunne nå at høre lidt på toilettet fra en lille radio.

35-årige Heino Hansen griner af sig selv. Selvironien stortrives i hovedet på Næstved-drengen.

For lille til Næstved Han har spillet for fulde huse på Bremen Teater, men er ikke fundet stor nok til den by han kommer fra med sit drukshow Heino I Hegnet.

- Næstved er lidt besværlig, hvad angår salene og deres størrelser. Men jeg gi'r den et år mere, så tror jeg, den er der.

Stilladset på bakken Næstved er som Jylland, og den er en kompliment fra komikeren, selvom Næstved er kendt på listen over de byer, der er lidt tung at sælge billetter i.

Men han er vild med sin hjemby. Da han skulle vise byen frem for sin kæreste, blev hun ført op til udsigtstårnet på Munkebakken.



Det er stadig et fantastisk tårn - også selv om kæresten synes det minder mere om et stillads. Foto: Jan Jensen



Hun var ikke imponeret: - Er det dét der stillads, du mener?

Heino Hansen griner, mens han erkender, at ikke alt er, som man husker det fra sin barndom.

Klar til Stormester Heino Hansens mange gode minder fra Næstved. De bliver grundlaget for det store sobre gennembrud som standupper i 2021.

Håndværket skal være i orden, men det er ingen skade til at blive kendt. Sidste år var han med i Klipfiskerne og efter Coronakrisen debuterer han i TV2's Stormester til efteråret.

- Nu har kørt længe nok med Heino I Hegnet. Min karriere har været lidt en hobby og en leg, der er blevet til virkelighed. Nu vil jeg lave pure standup, og det begynder med den tid, hvor jeg boede i campingvogn i Ny Holsted.



Heino Hansen er klar til Stormester, når programmet kommer på skærmen til efteråret.



Skævt blik og farlige teorier Heino Hansen er tro mod sig selv. Han ved, at folk har svært ved at finde ud af, hvilket af hans to øjne, man skal holde fokus på. En operation kan ordne hans skelen, men han tør ikke. Og hans bankrådgiver fraråder det også...

Personlighed kan noget, og midt i det gode grin forfølges en angstprovokeret selverkendelse. Heino Hansen er uklog på de mennesker, der har lært teorien bag det at være standupper.

Han har lidt frygt for at sætte tankerne i bokse. Det kan aldrig blive sjovt sådan, og derfor vil Heino Hansen årgang 2021 følge sin egen intuition og bruge nærvær og gode fortællinger.

Glem aldrig en opgave Han har allerede lært meget. Det duer eksempelvis ikke at glemme en show-aftale til et introlejr på den lokale handelsskole.

Heino Hansen forsøgte at gøre det godt igen med et juleshow, og den oplevelse sidder som et grusomt minde. Ingen grinede og der blev klappet i meget lange takter.

- Det var fuldt fortjent, men hold kæft, hvor var det ikke sjovt, siger Heino Hansen, der stadig håber, at han en dag kan vende tilbage.

20 års stærke minder Minder præger mennesker, og i følge Heino Hansen er det ingen tilfældighed, at det de første 20 år af livet, der sætter de dybeste spor.

- Det er der vi stadig løber afsted med fantasien. Den lever sammen med glæden og det impulsive. Vi husker det altsammen tydeligt - musikken og rejserne sidder i minderne fra dengang, siger Heino Hansen og forklarer samtidig, hvorfra han for inspirationen til sit show i 2021.

Minder er ofte bedst i hukommelsen, og humor er kun sjov, når den virker. Tårnet og den altid gavmilde vandtrold foran borgmesterens kontor på rådhuset er øser af vand og viden.

Sjov og alvor Heino Hansen nyder gensynet, selvom meget var federe som teenager.

Han er blevet et større legebarn. Og far. Den ny status i livet har gjort Heino Hansen endnu bedre på scenen, fordi det står klart at livet har større og vigtigere indhold end arbejdet.

Det er alvor, men humoren lurer altid et sted mellem de blå øjne. Som dengang han skulle have fornyet sit pas, og beskeden fra det automatiske kamera i borgerservice skrev: Se lige ind i kameraet.



I situationen var det lidt ydmygende, at gå til kvinden bag skranken i borgerservice og anmode om at få godkendt sit pasfoto. Heino Hansens syn på sagen har ændret sig - hans skelen er hans varemærke og noget som end ikke hans bankrådgiver, mener han skal lave om på.



Heino Hansen var ikke så vild med at skulle bede om hjælp, men det skæve blik er med til at gøre ham til noget særligt. Humor kommer nogle gange uventet og lidt upassende.

Flere skud i bøssen Da han blev gift i 2018 foregik det på stranden i Karrebæksminde og bruden kom standsmæssigt i åben hestevogn. Skæbnen ville af busrute 603 kom til at køre lige efter hestevognen, som så ud som om den trak bussen over Græshoppebroen.

Heino Hansen smiler. Selv håret stritter. Det gode humør er smittende, og der er flere skud i bøssen, der skal afprøves i en tid, hvor verdenen, Danmark og selv livet i Næstved er blevet anderledes på grund af en virus fra Kina.

Klogere efter Corona Det er en hård tid at leve af at skulle samle folk, når man ikke må samle mennesker på grund af Corona pandemien,

- Jeg håber da på en masse julefrokost shows for firmaerne i Næstved, siger Heino Hansen og konstaterer, at det er en hård tid for alle uanset hvad man laver.

- Jeg håber, vi lærer noget af det, i stedet for kun at glæde os til vi kan komme »tilbage«. Var det ikke sjovt at føle sig ensom i fem uger? Så er det nok heller ikke sjovt at være ensom normalt. Din mest ensomme ven eller familiemedlem er kun ét besøg fra dig fra at være langt mindre ensom, slutter Heino Hansen.