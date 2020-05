I papirudgaven af WKND/4700 er det desværre ikke Heinos besvarelser til de ni spørgsmål. De stammer fra et tidligere portræt af citychef Daniel Lillerøi. Det er en fejl - ikke humor. Redaktionen beklager dybt og bringer her de rigtige svar fra Heino Hansen. Foto: Jan Jensen

Heino om kærligheden til Næstved Boldklub... og andre tricks og sandheder

Hvordan begynder din dag?

Jeg bliver ringet op af min kone. Hun sover i soveværelset med vores otte måneder gamle søn. Jeg sover et par etager længere oppe på hemsen. Når han vågner overtager jeg i et par timer, så hun kan blive et helt menneske, inden jeg tager afsted. Hver dag starter med et bleskifte, 30 minutters leg på måtte, hule og gynge - og så ellers sammensætte en ret til ham. I dag stod den på boghvede, rødkål, tomat, squash, abrikos - klassikeren.

Hvis du skal gøre noget godt for dig - hvad gør du så?

Så tager jeg til Enø med et par venner, får en wienerschnitzel hos Stine og Tim, og et ikke nærmere defineret antal fadøl - med havudsigt, hygger, griner og nyder livet.

Hvad kan gøre dig bange? Høje Taastrup station i tidsrummet kl. 9:30am - 07:00am. Når jeg har optrådt sent i Jylland og skal hjem til Roskilde kører jeg gerne gennem Høje Taastrup, skifter på København H og kører tilbage gennem Høje Taastrup. Er angst. Der er så ubehagelig stemning. Og så naturligvis at være i byen i Haslev uden en flugtbil, der holder i tomgang ude foran det gamle B&W - men den har vi vel alle sammen?

Hvilken rejse var din bedste - hvorfor?

Jeg er ikke vildt glad for rejser som udgangspunkt. For meget bøvl, køer og security checks. Jeg kan godt lide at være hjemme.

De bedste rejser som barn var Rødby-Puttgarten med bussen fra Kvægtorvet. Der lærte man både lidt om moms og smuglertricks, mens man fik fyldt slikhylden op til de kommende ugers Football Manager. Jeg var ikke fyldt otte år, da jeg første gang smuglede en flaske Rød Aalborg for min morfar.

Kan du give gode tricks til en nemmere hverdag? Indse at du ikke er livsnødvendig for din branche, og at din branche ikke er livsnødvendig for verden. Det er super afstressende. Vi går alle sammen og har en idé om, at vi skal bære hele verden på vores skuldre. De bedste ting der er sket i mit liv er som regel sket lige efter begivenheder, jeg troede var slutningen på livet. Hyg dig. Arbejd hårdt, men hyg dig imens - og hold fri, når du holder fri.

Hvis du vandt i spil eller uventet fik en stor pose penge - hvad ville du først investere i, og hvorfor?

Så ville jeg købe Næstved Boldklub, og befri os fra den tysk/ghanesiske invasion. Jeg ville ikke engang have som mål at rykke op i superligaen. Jeg vil bare have Næstved tilbage. Jeg er så ked af udviklingen derovre. Jeg er kommet meget på stadion med min far siden han den 29. august 1993 tog mig med derover for første gang. Der vandt vi 8-2 over Lyngby på blandt andet 4 mål af Søren Juel. Hold kæft et falsk indtryk jeg fik der, men har været fan siden.

Er du glad for at være dansker - hvorfor?

Elsker Danmark. Jeg har intet behov for at komme ud. Folk kender ikke Danmark, og det er synd. Tag 14 dage hvor du overnatter to nætter i Svendborg, Horsens, Haderslev, Hanstholm, Hundested, Dragør og Silkeborg. Du fatter ikke hvor charmerende et land du bor i. Verdens storbyer er mere ens end store/lille i Danmark. Vil du opleve kulturforskel, skal du ikke tage til Portugal, så skal du til Thyborøn.

Hvad er luksus for dig? At have en dag uden planer.

Film, musik og teater - hvilken genre foretrækker du?

Elsker dansk rap og dansktop. Jeg kan sagtens have en playliste der skifter mellem Pede B og Johnny Reimar. Jeg ser faktisk hverken film eller teater - jeg arbejder over 85 timer om ugen. Det eneste film jeg når at se, bør vi ikke skrive om i det her magasin.