Se billedserie Tivoli udleverer fortsat gratis mundbind til ture i de vilde forlystelser samt i Det Hjemsøgte Scary-house, og ved at bruge Tivolis app behøver man ikke at stå i fysisk kø for at prøve forlystelsen.

Halloween-kirkegård i Tivoli

Ugeavisen Næstved - 08. oktober 2020 kl. 11:55 Af Dorte Rye Silbo Kontakt redaktionen

Halloween i Tivoli finder sted 9. oktober til 1. november og følger alle covid-19 restriktioner og anbefalinger, så gæsterne og medarbejderne er sikret en tryg oplevelse.

Blandt gæstemagneterne i år forventes det, at området med de Hængende Haver fra 1955, som forvandles til et scary-område med kirkegårds­tema, hitter blandt gæster med hang til gys sammen med Det Hjemsøgte scaryhouse.

- Vi ser frem til at vise masser af nye scenografier og oplevelser til alle aldersgrupper. Vores erfaring er at gæster over sommeren er blevet verdensmestre i at holde afstand og vise hensyn og vi følger naturligvis alle covid-19 anbefalingerne til punkt og prikke. Vi udleverer fortsat gratis mundbind til ture i de vilde forlystelser samt i det Hjemsøgte scary-house, fortæller Torben Plank, Tivolis pressechef.

Fri for kø brug Tivoli app Alle forlystelserne er åbne under Halloween, og mange vil søge Det Hjemsøgte område i Skærsilden under Rutschebanen, hvor skuespillere optræder som uhyggelige karakterer i de mørke gange.

Gæsterne skal være 12 år for at komme indenfor og iført mundbind. Det er ikke et sted for gæster med svage nerver. Man behøver ikke at stå i fysisk kø foran Det Hjemsøgte scary­house, fordi gæsterne via Tivoli APP bestiller tid og kaldes ind så de kun skal vente kort tid.

Danmarks største græskar I anledning af Allehelgensaften bliver Danmarks største græskar udhulet og forvandlet til et scary-lysende kunstværk af dansk-amerikanske Malik Mabe, der er fløjet ind til lejligheden.

Gæsterne kan på tætteste hold se ham arbejde med kædesav, kniv og skraber og følge græskarrets forvandling.

På Allehelgensaften bliver de største græskar vist frem med lys i. Udskæringerne foregår foran Nimb og begynder kl. 11 30. oktober og fortsætter dagen efter.

Event for børn Rasmus Klump, Græskarmanden og Flora optræder for de mindste på Plænen, hvor der er forskellige forestillinger, Pandekageskurken og den anden kaldes Slik Eller Ballade. Instruktøren bag forestillingerne er Susanne Breuning.

Monsters Night Out optog med 200 monstre fører trop 24. oktober. Den har fået hele armen med udklædning af monstre med sår, hugtænder og bloddryppende effekter. Det hele begynder foran hovedindgangen til Tivoli kl. 18.30.

