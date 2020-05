Se billedserie Også på den anden side af møllen manglede for nylig et vindue, der var smidt ned. Begge vinduer kunne heldigvis repareres, og sidder nu igen i møllen og skærmer for vind og vejr.

Hærværk på Nylandsmøllen - endnu en gang

Ugeavisen Næstved - 01. maj 2020 kl. 16:00

Især i denne tid, hvor mange har fået ekstra tid på hverdage til sig selv har der været mange besøgende ved og i madpakkestedet Nylandsmøllen Nær Basnæs, hvor man bl.a. kan starte bålstedet og nyde maden ved borde og bænke. Nogle kommer endda roende i kajak til naturbasen, der åbnede i april sidste år, andre pakker en madkurv og går af den private vej til møllen, og så er der en gruppe, der tager bilen helt dertil, hvilket ellers kun er planlagt som en mulighed for handicappede og gangbesværede.

Hærværk for fjerde gang Og så er der tilsyneladende nogle, der tager dertil fordi de synes, det er morsomt at ødelægge.

Fire gange har der nu været hærværk på vinduer i møllen. Hvad disse vinduer har gjort hærværksfolket, må stå hen i det uvisse, for det er faktisk ikke særlig bekvemt at være mølle uden vinduer til at værne mod rusk og regn.

- Vi har en mistanke om, at det er de samme unge mennesker, der vender tilbage til møllen for at "hygge" sig, siger Lars Walsted Christoffersen, der er leder af Dybsø Naturskole.

Kameraer sættes op - Første gang var der skudt hul i et vindue, Anden gang var et par vinduer revet af og smidt ud, tredje gang var vinduet i toilettet smadret ved brug af toiletbrættet og i påskedagene var to vinduer på første sal endnu en gang haspet af og smidt ned på jorden, fortæller Lars Walsted Christoffersen, der er med i brugergruppen omkring møllen.

- Og nu vil vi holde endnu bedre øje med stedet. Der er nemlig sat kameraer op i skjul på strategiske steder. De skulle gerne fremover optage alle aktiviteterne på stedet, og dermed også når ballademagere besøger udflugtsstedet, forklarer naturskolelederen, der ofte tager unge mennesker ud på fjorden i kajak og hen til møllen for at hvile ud.

Pas godt på stedet - Nylandsmøllen og omgivelserne er et enestående sted, som vi skal værne om, og det gør alle - altså på nær nogle få. Der bliver snart sat tekster og illustrationer op, der fortæller om området fra istidens landskab ved Dybsø til da møllen blev bygget af Gavnø Gods for at dræne Nylandsmosen. Områdets fugleliv er året igennem meget spændende, og naturen er utrolig smuk her, fortæller Lars Walsted Christoffersen, der opfordrer alle til at passe godt på stedet, så de besøgende ikke mødes af smadrede vinduer og anden hærværk, når de er på familie- eller vandretur langs Sjællandsleden.