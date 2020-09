Gartner Maria Spore er i fuld gang med at lave en præsenta- tion af den syrenblomstrende Hortensia, der på dagen sælges til halv pris. Foto: Per Witt

Grundlæg din smukke have på Havens Dag

Skal den lidt for store græsplæne ændres til en blomstrende have, er det nu de lidt triste planter skal udskiftes med nye - eller skal hækken være lidt anderledes end genboens? Så er der god grund til at lægge vejen forbi Toksværd Planteskole på søndag 13. september kl. 9-16, hvor alle efterårets nyheder er linet op på Havens Dag.