Grey's fejrer fødselsdag med balloner og præmier

De åbnede med bobler og de fejrer et års fødselsdag med bobler og snacks. Det er en tradition, der er kommet for at blive.

Og det behøver ikke at gå stille af sig, bare fordi man kun bliver et år.

Her kan kunderne glæde sig til konkurrencer, hvor der blandt andet findes rabatter i balloner. Der vil også være lodtrækning via bonen, så der er flere chancer for at blive de heldige af præmier naturligvis fra butikken. Desuden er der fødselsdagsrabat på tøjet de to dage.