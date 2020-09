Se billedserie Halhockey giver mange glæder, bedre fysik og nye venskaber. Derfor vil Klub Næstved gerne være med til at udbrede kendskabet, og byder velkommen til gratis træning resten af året.

Gratis hockeytræning for udviklingshæmmede

24. september 2020

Klub Næstved er med på noderne, når de resten af året byder på Halhockey. Det er for børn og unge med udviklingshandicap eller andre særlige behov.

Tiden med Covid-19 og nedlukning af samfundet har været særlig hård ved sårbare mennesker. -

- Men i Klub Næstved har vi oplevet at foreningsfællesskabet og det sociale netværk, har gjort at vores medlemmer har følt sig mindre ensomme og isoleret end andre sårbare uden et netværk i fritiden, fortæller May-Britt Bay Hansen fra Klub Næstved.

- Vi vil derfor gerne inviterer børn og unge med særlige behov med ind i foreningsfællesskabet til gratis hockeytræning resten af 2020, fortsætter hun.

- Halhockey er en overset sport som giver glæder, bedre fysik, nye oplevelser og nye venskaber. Halhockey kan dyrkes med et handicap både på hygge plan og på et mere seriøst plan.

Der trænes med mixed hold, så alle kan deltage uanset alder. Holdene deles op i rækker, så der er rækker hvor tempoet er stille og roligt, op til højere rækker hvor spillet er hurtigt og lidt mere fysisk. Derfor kan alle deltage.

Garvede trænere Klub Næstveds Hockeyklub har mange erfarne spillere, der glæder sig til at byde en ny generation hockeyspillere velkommen og præsentere dem for en sportsgren, som er både udfordrende og sjov. Der er faste trænere med stor trænererfaring inden for handicapidræt, og i at tilrettelægge en fleksibel, sjov og seriøs træning hvor alle kan deltage.

- For os er det vigtigt, at idrætten er med til at de unge i en tidlig alder får et godt og sundt netværk og et socialt fællesskab, som de kan bygge videre på i deres voksenliv, fortæller May-Britt Bay Hansen

- Halhockey var kæmpestor i 80érne og starten af 90érne, hvor vi alene i Næstved havde over 100 spillere. Vi har stadig spillere i klubben, som begyndte som unge og har været med fra den aller første træning.

Klub Næstved træner i gymnastiksalen på Kobberbakke Skole afd. Sydbyen. Det er torsdage Kl. 16.30-17.30.