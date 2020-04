Glæden folder sig ud i slotsparken

Et bord-bænke-sæt i solen er ledigt, så er det bare at tage plads i denne skønne oase på Gavnø.

Her er der virkelig noget for sanserne med farver, dufte og rislen af vand og børn, der høres perifert i trætopbanen.

- Logoerne tog om sig, og fordi nogle i omgangskredsen var blevet ramt af sygdom, fandt vi på at lave et bed med Kræftens Bekæmpelses logo med blomsten, som vi signalerer med sorte og røde tulipaner, fortæller slotsgartneren.

Han kan samtidig afsløre at temaet fortsætter efter alle tulipanløg er taget op, og bliver erstattet af sommerblomster. Her vil et bed være udformet med EM fodboldlogoet, og der vil være et forsinket tillykke til dronning Margrethe via et bed med Majestætens monogram.