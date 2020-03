Se billedserie Gitte Sass glæder sig over at generationer kommer i butikken i Ramsherred, men hun er modsat meget ked af, at hun ikke får mulighed for at fejre optikerforretningens 25 års jubilæum. Optikerassistent Bitten Hansen kan også fejre 25 års jubilæum, fordi hun har været med fra butikkens begyndelse. Foto: WILLIAM HANSEN

Send til din ven. X Artiklen: Gittes øje for design og omsorg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gittes øje for design og omsorg

Ugeavisen Næstved - 27. marts 2020 kl. 11:41 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

1. august i år er det 50 år siden Gitte Sass begyndte sin læretid hos Synoptik i Næstved. Hun havde set en annonce i avisen, men kendte intet til faget. Hun vidste, at arbejdet med mennesker, var det hun ville. Dengang var Synoptik den eneste optiker i byen.

- Få år senere kom endnu en optiker, da Gorm Stender åbnede Centrum Briller i Kindhestegade, fortæller Gitte Sass.

Med få kurser i bagagen kunne en urmager dengang kalde sig optiker. Siden har faget forandret sig grundlæggende. Optometristerne, som de kalder sig i dag, er blevet til et folkefærd af eksperter, der møder respekt i flere sundhedsfag for deres specialviden. Og mange flere piger er uddannet optikere.

Den nye brilleverden Efter Synoptik kom Gitte Sass til Rønne Optik på Hjultorv, som var en moderne brilleforretning, der ikke var afhængig af nogen kæde. Det betød at vi frit kunne vælge, de briller vi ville købe.

- Det var en ny verden, hvor man ikke var styret på samme måde, som i en kæde som Synoptik, tilføjer Gitte Sass.

Gitte blev grebet af det nye. Ib Rønne lærte hende at tage på messer, og en dag blev hun spurgt om hun ville købe huset i Ramsherred 19. Nabohuset til hendes tidligere læreplads Synoptik. - Jeg var ellers ikke interesseret i at blive selvstændig. Det var min mand i forvejen, og jeg havde mere fokus på at passe vores børn.

Flair for det unikke Gitte Sass har altid været god til at finde det anderledes. Og fandt hurtigt ud af, at det der skulle være blikfang i vinduet, var faktisk det kunderne gerne ville have.

- Vi har altid haft ry for at være dyre, men glas og alt andet er nøjagtig samme priser som andre. Men jeg er mere til unikke ting end til discount, så det kan godt være at de stel vi finder på messer måske er 500 kroner dyrere end andre steder, fortsætter hun og tilføjer et motto i butikken: Man skal behandle kunden, som man selv vil behandles. Vi skal ikke sælge et stel, hvis ikke vi synes det er pænt til kunden, fortsætter hun.

Gitte Sass var for en del år siden tidligt ude med en leasing aftale, der finansieres af butikken. Det vil sige, at man kan få nye briller hvert andet år ved at lease dem i forretningen.

To gange 25 år Bitten Hansen har som optikerassistent kørt parløb med Gitte Sass i alle 25 år.

- Vi arbejdede også sammen i Rønne Optik og Bitten kan alt det jeg ikke kan finde ud af blandt andet IT. Bitten har flair for altid at finde det rigtige brillestel, der får kunden til at se godt ud. Desuden har hun ansvar for vores kollektioner, og vi køber ind sammen på messer i Paris.

Gitte Sass er kendt for at tage aktiv del i byens ve og vel blandt andet i Zonta, Rotary og som bestyrelsesmedlem samt tidligere formand i Næstved Cityforening.

Hun har glædet sig til at skulle fejre 2x25 års jubilæum med en stor fest 1. april med telt i haven. Der var ellers styr på det hele. Men så kom coronaen og blandt andet er 500 vafler sendt retur. Gitte Sass er meget ked af, at være nød til at aflyse det hele, for hun havde virkelig glædet sig til dagen.