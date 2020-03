Lars Jessen blandt indkøbsnet, som medarbejdere har syet af genbrugstøj. På hans venstre side en kollektion spritnye sandaler, som er overtaget efter en butikslukning. Fotos: Per Witt

Genbrugstanken støtter kræftforskningen

Af Per Witt

Tanken om at bruge og slide ting op før det kasseres vinder mere og mere gehør. Det vidner en snes genbrugsbutikker i Næstved-området om. Her har forskellige foreninger etableret butikker med brugt tøj, møbler, bøger og nips, eller også sælger private selv deres brugte varer fra reoler i butikker. På genbrugspladsen på Ydernæs afleveres mange stadig funktionsdygtige effekter, så de kan sættes til salg fra genbrugsbutikken.

Overskud til foreningen

- Det er Kræftens Bekæmpelses 15. genbrugsbutik. Vi åbnede den første helt tilbage i 1991, og sidste år havde vi tilsammen en omsætning på 32 millioner kroner og et overskud på otte millioner, hvilket er rekord. Så det er et væsentlig tilskud til Kræftens Bekæmpelses arbejde, siger distriktschef Lars Jessen, der sammen med de ca. 40 frivillige medarbejdere i den nye butik har meget travlt med at indrette butikken med varer.