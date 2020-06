Ups - der er lukket. Man skal via Skomagerrækken for at komme fra Hjultorv til Axeltorv. Fotos: Jan Jensen

Gå udenom: Passage til Axeltorv lukket

Den venlige borger henviser til, at det trafikale knudepunkt for bløde trafikanter i city - passagen mellem Hjultorv og Axeltorv er lukket fra onsdag til fredag.

Det er belægningsarbejde der gør, at man er nødt til at forlænge gåturen rundt om Scheel-Bech bygningen og arresthuset.

Citychef Daniel Lillerøi er også tidligt på færde. Han tager situationen med et smil og glæder sig over, at der er fri passage igen fredag, hvor der er markedsdag og musik på torvet foran Underhuset med Housewarmers. Dét er endnu et tegn på, at hverdagen i city er ved at vænne tilbage.