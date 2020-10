Se billedserie Henrik Jensen viser billedet fra 1975, hvor hele familien er med - dog med undtagelse af ham selv. Foto: Jan Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Frem Radio kan spole tiden 85 år tilbage Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Frem Radio kan spole tiden 85 år tilbage

Ugeavisen Næstved - 01. oktober 2020 kl. 13:00 Af Jan Jensen Kontakt redaktionen

20. september 1935 åbnede Henrik Jensens tipoldefar, Orla Olsen, en cykel- og radioforretning i Ringstedgade 52. I dag er det stadig forretningen, hvor der er gammeldags service i lyd og billede.

Frem Radio fra tiden i Ringstedgade 8.

Historien er vigtig at huske. Det er den, der har skabt, det vi er i dag.

Sådan lyder det fra Henrik Jensen, som ejer Frem Radio sammen med Gert Hemmingsen. Sidstnævnte ses på det gamle sort-hvide foto fra forretningens 40 års jubilæum.

Det var i 1975 og billedet er indrammet, og har en fin plads på det lille museum, som langsomt men sikkert er blevet opdateret gennem årene.

Henrik Jensen peger på sin far Jørgen Jensen. Han står der sammen med sin far Leif Olsen. Gert Hemmingsen og den smilende pladepige Joan Brodthagen er også med.

Frem i fire generationer Leif Olsen var en lille purk, da hans far, Orla Olsen, slog dørene op for første gang med et varelager bestående af to radioer og cykler.

Henrik Jensen forklarer, hvordan lille Leif på fem år drønede rundt i byen og smed små salgssedler - flyers - i brevsprækkerne. Sådan var markedsføringen dengang, hvor tipoldemoderen også udlejede sin støvsuger for at få den nye forretning godt fra start.

Fra fjernsyn til digital tv Det musikalske museum fortæller en historie om en fantastisk udvikling Næstveds specialforrretning for lyd og billede, der nu kører på fjerde generation af familien Olsen.

Forretningen var en god beslutning. Med tiden kom fjernsynet, grammofonen, stereolyden, spolebåndoptageren, hifi-anlæg, kassettebåndet, vhs og betamax video, cd, dvd, digital-tv og streaming af musik via netværk.

Frem Radio har været med i mange teknologiske landvindinger, og forretningen har været der næsten lige så længe som den danske pickup-producent Ortofon, der netop er flyttet til byen med en udviklingsafdeling.

Plader kan noget helt andet end streaming. Det er simpelt og omslaget fortæller en historie, så man opnår en større interesse for musikken. Havde man spurgt Henrik Jensen for ti år siden, havde han ikke troet på, at den sorte vinyl ville vende tilbage. Billede anno 2020. Foto: Jan Jensen

Væg med hi-fi-anlæg Pickupperne ses på de fabriksnye pladespillere, som igen har fået plads mellem forstærkere og højttalere fra System Audio. Det gamle stereoanlæg er kommet tilbage sammen med den sorte vinyl.

- Folk er blevet trætte af, at al musik kun kan styres via en telefon eller en iPad, siger Henrik Jensen der har fundet en Beatles klassiker fra pladesamlingen. Det er tydeligt, at også han nyder, at der er kommet en hel væg fuld af lyd med plads til at demonstrere store men også slanke hvide højttalere, der får plads blandt såvel unge som ældre, der sætter pris på at lytte til god musik.

God lyd til fladskærme Henrik Jensen er tilfreds med at historien gentager sig, for det handler om at følge med tiden. Frem Radio har taget kunderne i den digitale tidsalder, hvor det at installere et tv er blevet mere besværligt. Derfor følger en installering af det nye tv stadig med, når der sælges et moderne high-tech tv.

- I øjeblikket har vi fokus på den gode lyd til tv. I anledning af jubilæet har vi et godt tilbud på et tv med en soundbar til at sætte under tv'et. Det giver en rigtig god lydoplevelse, siger Henrik Jensen.

Matador på dvd Jubilæet strækker sig over nogen tid i forretningen. Der sælges stadig mange dvd-film. Matador og danske film - både dem af Morten Korch, Badehotellet og de gamle sengekantsfilm - går godt og de sælges som knaldtilbud. Hver måned udgives otte nyudgivelser af gamle danske film på dvd, så det medie holder stadig hos Frem Radio.

Cd'er sælger stadig, og de gamle lp'er har for alvor fået fat i kunderne. Gert Hemmingsen og Henrik Jensen er gode til at hjælpe med at finde brugte klassikere og bestille friske genoptryk, hvis det er muligt.

Sidste nyt: Varmepumper - Vi gør alt, hvad vi kan for at hjælpe kunderne og skaffer ting hjem. Det er en af de ting, vi er gode til, konstaterer Henrik Jensen. Han viser lige en helt ny side af Frem Radio. På en væg sidder et udvalg af Elektrolux varmepumper. Det er blandt andet af den type, der kan fungere som aircondition, men som er allerbedst til at producere varme til sommerhuset eller et hus med elvarme.

Sidste nye skud på Frem Radio-stammen er salg af varmepumper.

En moderne varmepumpe produceres let fem gange så meget varme som en el-radiator bruger. Det er sidste nye skud på Frem Radios 85 års historie. Med i købet følger den kendte service og hjælp til installation til nutidens klimavenlige opvarmning.