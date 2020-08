Fredag med musik og steg i krohaven

Der er lagt op til en hyggelig aften i Kulturladen i Fuglebjerg, hvor musikken og underholdningen er lagt i hænderne på Preben Nissen. Han er kendt i vide jazzkredse som en excellent trombonespiller og ikke mindst som leder af jazzorkesteret "The Spirit of New Orleans". Preben Nissen spiller mange instrumenter og i Fuglebjerg spiller han med sin søn, Jakob, som er sanger, guitarist, musiklærer, og har haft hoved- og biroller i musicals og på Det Kongelige Teater.