Fredag lanceres ny webshop med gratis udbringning i Næstved

Ugeavisen Næstved - 02. april 2020 kl. 09:03 Af Jan Jensen

Forretningerne er ramt af coronakrisen, men i Næstved Cityforening bliver der handlet hurtigt.

- Det er underlige tider, så vi tænkte, at der måtte gøres noget, når nu folk opfordres til at blive hjemme, siger marketingkoordinator René Jørgensen fra Næstved Cityforening.

De første 12 forretninger tilmeldte sig ordningen og kunderne tog godt imod Citykatten og Ulla Neubauer, når hun kørte ud sidst på dagen.

En god idé der holder

- Det er gået rigtig godt med den nye service. Vi har været ude med over 35 pakker, og derfor følger vi op med en investering i en rigtig webshop for citys forretninger.

Næstvedshop.dk er klar på fredag (3. april, red.), og der er tale om en webshop som fortsætter, når vi er på den anden side af coronakrisen, siger René Jørgensen.

Mere plads i ny sponsorbil

Næstved Cityforening er glade for at komme ud med en god historie midt i en svær tid uden ret mange kunder i gadebilledet.

Webshoppen er blevet godt modtaget, og Ulla Neubauers private bil, der blev udfordret på bagageplads, er afløst af en varebil, som er stillet gratis til rådighed af Bilsyd i Næstved.

En rigtig webshop

I forbindelse med coronakrisen er der dukket mange hurtige løsninger op med lignende webshops i andre danske byer.

René Jørgensen ville meget gerne lidt hurtigere på banen med Næstvedshop.dk.

Men på den anden side er han tilfreds med resultatet.

- Vores shop er integreret som en rigtig webshop. Det er simpelt. Butikkerne kan gratis koble sig på, og kunderne kan shoppe i alle de forskellige forretninger og betale én gang samme sted. Overførslerne fordeles bagefter helt automatisk til de enkelte forretninger. Det er smart, konstaterer René Jørgensen.

Et super godt tilbud

Kunderne kan vælge gratis udbringning eller - hvis man bor udenfor det gratis 4700-område - vælge Postnord eller GLS med valg af udleveringssted.

Næstved Cityforenings butikker betaler kun et beskedent gebyr på to procent af salgsprisen for at benytte sig af den fælles portal.

Tilmed stiller cityforeningen hjælp til rådighed for opstarten, så der bliver ingen undskyldninger for at tage imod tilbuddet og række hænderne ud til faste og nye kunder.

God til citynætter

Næstvedshop.dk vil altid kunne spores tilbage til en svær tid for cityforeningens medlemmer.

Den vil også markere en ny begyndelse med et samlingspunkt, der giver Næstveds forretninger endnu en styrke. Det gælder ikke mindst de forretninger, som endnu ikke har haft tid eller overskud til at realisere egen netbutik.

- Nu skal vi i gang med at markedsføre nyheden, og det sker både i Ugeavisen, Sjællandske og i sociale medier. Næstvedshop.dk er oplagt at bruge i forbindelse med forskellige aktiviteter. Vi vil gerne ud og markedsføre denne her - alt fra at vi booker annoncere i ugeaviser, sjællandske og sn.dk. Kampagner så man hjælper butikkerne. I ugen op til en citynat er det helt oplagt at lave dag-til-dag tilbud her, siger René Jørgensen.