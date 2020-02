Se billedserie Avantgarden spillede og dansede regndans på Axeltorv inden fastelavnsfesten. Foto: Per Witt

Fotoserie: Fastelavn på Axeltorv i rusk og regn

Ugeavisen Næstved - 22. februar 2020 kl. 12:34 Af Per Witt

Arrangement Der var indkøbt 250 fastelavnsboller til alle deltagerne i fastelavnsarrangementet på Axeltorv lørdag formiddag og middag, men de ekstra sultne kunne nok for lov til at tage to. Vejrguderne sørgede for denne overflod, da de omkring 50-60 børn samt deres voksne tilskuere var mødt op til tøndeslagning på torvet.

Der stod en strid vind med regn ind over torvet, men det forhindrede ikke børnene i at give den gas med battet for at få katten slået ud af de i alt fire tønder. De voksne kunne også slå til nye tønder fra klokken 12.

Men inden det hele begyndte havde Avantgarden sørget for at få stemningen lidt i vejret med trommespil, dans og sang samt lidt skuespil for galleriet. Men det hjalp nok kun minimalt på varmen i fingrene hos de små tøndeslagere.

Der blev valgt vindere af bedst udklædte i tre kategorier, hvor den mindste var Pippi Langstrømpe alias lille tre-årige Filucca fra Næstved. Det ville have været på plads at skabe en ny kategori på dagen: Den mest standhaftige, for hatten af for at de klarede blæst og regn i deres nok ikke så varme udklædning. Blandt bedst udklædte var også "Bamse" fra Bamse og kylling, der sikkert var glad for at være godt og lunt pakket ind.

