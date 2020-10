Se billedserie Flora Ofelia Hofmann Lindahl fra Bisserup har det seneste år haft gang i flere tv-optagelser. Og lærerne på Herlufsholm Skole, hvor hun går i 9. klasse, er forstående. Foto: Dorte Rye Silbo

Flora fra Bisserup er Holly i Ulven Kommer

Ugeavisen Næstved - 27. oktober 2020 kl. 16:30 Af Dorte Rye Silbo Kontakt redaktionen

På fredag 30. oktober bringer vi i månedsmagasinet WKND/4700 et større portræt af Flora Ofelia fra DRs populære dramaserie. Her en lille forsmag.

Når Flora Ofelia Hofmann Lindahl fra Bisserup ikke er på tv-optagelser passer hun sin skolegang i 9. klasse på Herlufsholm Skole.

-Jeg er meget glad for Herlufsholm. Der er fokus på faglighed og det sociale liv. Men de seneste 12 måneder har jeg været væk fra skolen on and off for at være på optagelser. Lærerne har været meget forstående, fortæller Flora Ofelia Hofmann Lindahl.

Du Du Du sangen Den lille pige fra Sydvestsjælland blev kendt, da hun for fem år siden vandt MGP for børn med sangen Du Du Du. Siden er der sket meget for Flora Ofelia.

Dengang blev hun tit genkendt på gaden. - Flere spurgte om de måtte fotografere og få en autograf. Det var svært at gå i fred. Og der er stadig folk, der spørger efter autograf. Det er utrolig hyggeligt, smiler Flora Ofelia.

Med hendes store præstationer i en af hovedrollerne i Ulven Kommer kan hun sagtens forvente, at opmærksomheden vil fortsætte.

Flora finder et mørkt sted Lige nu er Flora Ofelia aktuel i DR's dramaserie Ulven Kommer. Seerne holder vejret i spændingen hver søndag mens de otte afsnit sendes. Hun spiller pigen Holly, der bor sammen med sin mor, stedfar og lillebror Theo.

15-årige Flora Ofelia er lige nu aktuel i rollen som Holly, hvor hun leverer en formidabel præstation i DRs populære søndagsdramaserie Ulven Kommer. Sammen med hendes lillebror Theo spillet af Noah Storm Otto bliver hun tvangsfjernet fra hjemmet indenfor et døgn. Foto: Michella Bredahl.

Da Holly afleverer en stil i skolen får det alvorlige konsekvenser. En sagsbehandler tager over, og vælger indenfor et døgn at tvangsfjerne Holly og hendes lillebror. Hvem der taler sandt kan ikke røbes, men vi seere venter spændt.

- Det er rigtig spændende at spille en rolle, som er så langt væk fra min virkelige verden. Det kræver at jeg finder et mørkt sted, som slet ikke findes. Samtidig sætter jeg stor pris på, hvor heldig jeg er med den familie jeg selv har, fortæller Flora Ofelia, der i den virkelige verden er rigtig god til at trække på smilebåndet.

Læs meget mere om det unge talent i WKND/4700.