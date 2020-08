Fladså Gymnastik tager hul på en ny sæson

I år begynder Fladså Gymnastik et nyt tiltag for voksne allerede 6. august. Her trænes der udendørs cross-gym med Marianne, dette hold træner ved multibanen på Lov Stadion.

Instruktører og bestyrelse lægger stor vægt på, at der er mulighed for aktiviteter lokalt og at der er noget for alle aldersgrupper; børn, voksne og seniorer.

- Vi oplever stor interesse for vores mange aktiviteter og i år byder programmet, ud over de velkendte aktiviteter som: Gymnastik - både spring og rytme, motionsaktiviteter, biking (indoorcycling), vandgymnastik, yoga og stavgang - også på naturtræning for seniorer, et springhold for juniorgymnaster, to familieyogahold hvor mor eller far også skal deltage, samt et herreyogahold, der starter op i oktober, forklarer formanden.