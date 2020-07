Det oplagte sted til at lade historien begynde er Fortællehånden ved den fritlagte Suså. Foto: Dorte Rye Silbo

Ferietips: Tag på guidet tur

Karrebæksminde er også hjemsted for de gode historier, og de bliver fortalt første gang torsdag 9. juli.

Corona-hensyn

- Vi har i turistforeningen vurderet, at det vil være sikkert og fuldt forsvarligt at arrangere guidede ture. Vi har masser af håndsprit, men understreger selvfølgelig overfor deltagerne, at det foregår på eget ansvar, siger kasserer i Næstved Turistforening, Erik Holst.