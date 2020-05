Campinggæsterne skal lige forbi Brian Ankær for at melde deres ankomst i receptionen. Fotos: Per Witt

Ferietid er arbejdstid på campingpladsen

En af de brancher hvor der om sommeren arbejdes på højtryk er campingbranchen. Den store campingplads på De Hvide Svaner Camping nær Karrebæksminde med 500 pladser slipper - heldigvis - rimeligt nådigt uden om hele coronasituationen, for hvad man taber på karusellen vinder campingpladsen på gyngerne. Forstået på den måde, at hvis der er nedgang i campingbookinger fra udenlandske turister, så er der flere her fra landet, der bliver herhjemme og vil lære Danmark bedre at kende.